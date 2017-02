Margo Hayes klettert 'La Rambla' (9a+)

Die 19-jährige Margo Hayes aus Boulder, Colorado (USA) hat die legendäre La Rambla (9a+) in Siurana klettern können. Die Route in dem spanischen Topgebiet wurde auch von anderen starken Kletterinnen bereits versucht, Margo gelang nun als erster Frau diese Route und damit auch der Grad Elf Plus.

Zwar hatte die ebenfalls aus den USA kommende Ashima Shiraishi letztes Frühjahr bereits an dem Grad gekratzt, doch ist Margo die erste Frau, die glatt 9a+ klettern konnte.

Margo Hayes klettert 'La Rambla' in Siurana

Ein Beitrag geteilt von Matty Hong (@honngy) am 26. Feb 2017 um 11:18 Uhr

That moment...

Matty Hong kommentiert sein Foto von Margo nach der Begehung:

"That moment when you send La Rambla and become the first woman to climb (9a+ or 5.15a). Congratulations Margo, a very well deserved send, and a big day for climbing."

Margo Hayes

Margo klettert seit sie 10 Jahre alt ist und hat im letzten Jahr allein 14 Routen im Grad 10+ und schwerer klettern können. Darunter war unter anderem auch Bad Girls Club (5.14d oder UIAA 11)in Rifle, Colorado, die bis dahin nur acht Begehungen insgesamt hatte.