Die Reel Rock 11 Film Tour zeigt auch 2016 wieder ausgewählte Abenteuer aus den wahnsinnigsten Wänden der Welt. Wir haben den brandneuen Trailer für Euch!

Reel Rock 11- Diese Filme erwarten Euch

Die Kamera war dabei, als die unglaublich starke Ashima Shiraishi gemeinsam mit US-Newcomer Kai Lightner die riesige Flatanger-Höhle im norwegischen Hanshelleren auf ihre Toplinien getestet hat ("Young Guns").

Die Gebrüder Favresse haben ihre Mandoline und Flöte diesmal wieder aufs Segelboot verfrachtet, um dann mit Hilfe des alternden aber abenteuerlustigen Kapitäns Bob Shepton zu arktischen Bigwall-Expeditionen aufzubrechen und sich mit Kammermusik den Aufenthalt im Portaledge zu verschönern ("The Adventures of the Dodo").

Ebenfalls geniale Bilder sowie Schweiß und Tränen darf man bei den "Boys in the Bugs" erwarten: Will Stanhope und Matt Segal versuchen sich an den härtesten Rissen der kanadischen Bugaboos.

Last but not least gibt es mit "Brette" ein Filmportrait über eine versierte kanadische Kletterin, die sich vor allem auf große Wände und Linien spezialisiert hat.

Der Film "Rad Dad" verfolgt die Lebensumstellung, die Abenteurer Mike Libecki vornimmt, als seine Tochter geboren wird. Mehr Info zu den Filmen in der Fotostrecke oben.

Reel Rock 11 - Termine

Deutschland

So, 25.09.2016 20:00 Köln

Cinenova Köln

Mo, 26.09.2016 20:30 Wiesbaden

Wiesbadener Nordwand

Di, 27.09.2016 21:00 Dortmund

Roxy Kino Dortmund

Mi, 28.09.2016 20:00 Kassel

Kletterzentrum Nordhessen

Do, 29.09.2016 20:00 Erfurt

Kletterhalle Nordwand Erfurt

Fr, 30.09.2016 21:00 Jena

Kletterzentrum Rocks Details/Buchen

Sa, 01.10.2016 20:00 Darmstadt

DAV Kletterzentrum Darmstadt

So, 02.10.2016 20:00 Stuttgart

SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark

So, 09.10.2016 20:00 Stephanskirchen

Kletterhalle Rosenheim

Mo, 10.10.2016 21:00 München

DAV Kletterzentrum Gilching

Mi, 12.10.2016 20:00 Waldkraiburg

Kletterzentrum Waldkraiburg

Do, 13.10.2016 21:00 Nürnberg

Café Kraft

mit Petzl Workshop

Fr, 14.10.2016 20:00 Bayreuth

DAV Kletterzentrum Bayreuth

mit Petzl Workshop Sa, 15.10.2016 21:00 Frankfurt

Boulderwelt Frankfurt

mit Petzl Workshop

So, 16.10.2016 18:00 Freiburg

DAV Kletterzentrum Freiburg

mit Petzl Workshop

So, 16.10.2016 21:00 Freiburg

DAV Kletterzentrum Freiburg

mit Petzl Workshop

Mo, 17.10.2016 21:00 Kaiserslautern

RockTown

mit Petzl Workshop

Di, 18.10.2016 20:00 Augsburg

Reese-Theater Augsburg

Mi, 19.10.2016 21:00 München

Filmtheater Sendlinger Tor GmbH

Do, 20.10.2016 20:00 Mannheim

Extrem Kletterzentrum

Fr, 21.10.2016 20:30 Bielefeld-Senne

Boulderhalle Bielefeld

Sa, 22.10.2016 20:00 Lüneburg

Kraftwerk Kletterhalle Lüneburg

So, 23.10.2016 20:00 Bremen

Modernes

Mo, 24.10.2016 21:00 Hamburg

Nordwandhalle

mit Petzl Workshop

Di, 25.10.2016 21:00 Berlin

Magic Mountain

mit Petzl Workshop

Mi, 26.10.2016 21:00 Wetzlar

Cube - DAV Kletterzentrum Wetzlar

Mo, 31.10.2016 20:00 Siegen

Schauplatz Im Kulturhaus Lÿz

Fr, 04.11.2016 20:00 Buchholz

Kletterzentrum Buchholz

Sa, 05.11.2016 20:00 Metzingen

H3 Kletteranlage Metzingen

Sa, 05.11.2016 20:00 Essen

Neoliet Kletterzentrum Essen

So, 06.11.2016 20:00 Bensheim

High Moves Bensheim

mit Petzl Workshop

Mo, 07.11.2016 21:00 Heilbronn

diekletterarena

mit Petzl Workshop

Di, 08.11.2016 20:00 Ulm

Stadthaus Ulm

Mi, 09.11.2016 20:00 Bischofswiesen

DAV Kletterzentrum Bergsteigerhaus GANZ

Fr, 11.11.2016 21:00 Lappersdorf / Kareth

DAV Kletterzentrum Regensburg

Sa, 12.11.2016 18:00 Dresden

Kletterarena Dresden

Sa, 12.11.2016 21:00 Dresden

Kletterarena Dresden

So, 13.11.2016 20:00 Leipzig

No Limit Kletterhalle Leipzig

Mo, 14.11.2016 20:00 Berlin

CinemaxX Potsdamer Platz Berlin

Mi, 16.11.2016 20:00 Hamburg

DAV Kletterzentrum Hamburg

Sa, 19.11.2016 21:00 Scheidegg / Allgäu

Sportalm Scheidegg

So, 20.11.2016 20:30 Würzburg

DAV Kletterzentrum Würzburg

Hier Tickets buchen auf www.reel-rock.eu

Foto-Contest klettern & Reel Rock

Beim großen Foto-Wettbewerb suchen wir euer schönstes Kletterbild! Ob am Fels, in der Halle, beim Bouldern oder Alpinklettern: Es geht um den Moment! Zu gewinnen gibt's coole Preise im Wert von über 2000 Euro: mitmachen lohnt sich! (Einsendeschluss: 31.12.2016)

Mehr zur Reel Rock Film Tour 2015

Reel Rock - die Filme

Endlose Big Walls, Millimeterarbeit am Fels und alpine Meisterleistungen: Die Reel Rock Film Tour 2015 zeigt 90 Minuten Kletter- und Berg-Leidenschaft, Adrenalin und Wahnsinn mit den Stars der Szene: Ob Alex Honnold, Daniel Woods oder Dean Potter - die großen Namen sind wieder auf der Leinwand.

Die Filme (Detail-Info auch in der Fotostrecke oben) führen das Publikum über die schroffen Gipfel Patagoniens, in die abgelegenen Wälder von Arkansas und fordern die Nerven der Zuschauer mit High Balls und Big Walls heraus.

Seit 2006 bringt die Reel Rock Film Tour die abenteuerlichsten Filmproduktionen von Sender Films & Big Up auf Tour in viele Städte Deutschlands. In diesem Jahr geht die Reel Rock in die zehnte Runde. Die Gründer der Tour, Peter Mortimer und Josh Lowell, gehören zu den renommiertesten Kletterfilmproduzenten der Welt.

