Auf 172 Seiten sowie in einem beigelegten, noch einmal 68 Seiten umfassenden Skitouren-Extra finden Wintersportler alles, was für die kommenden Ski-Saison wichtig ist: News, Trips und Touren, Events, Mode und neue Produkte rund ums Skilaufen optisch aufregend verpackt. „Auch in dem Yearbook bleiben die Emotion und die seit über einem Jahrzehnt gewohnt starke Bildsprache von planetSNOW erhalten. Wir haben sogar noch eine Schippe drauf gepackt“, verspricht Chefredakteur Florian Schmidt.

Das planetSNOW Yearbook 2016/17 bietet am Puls der Szene die kompletten Ergebnisse des mit dem DSV aktiv Ski & Sportmagazin gemeinsam durchgeführten Skitests. Insgesamt hat die Redaktion 121 Paar Ski in acht verschiedenen Kategorien in der Praxis auf Pisten und im Gelände gründlich auf ihre Eigenschaften untersucht.

Foto: planetSNOW planetSNOW Yearbook 2016/2017.



Bildstarke Reisereportagen führen den Leser nach Nordamerika, La Grave, Courchevel und ins heimische Garmisch-Partenkirchen. Inspirierende Fotos, Equipment und Ski sowie Tipps und Tricks: im neuen planetSNOW.

Erhältlich ab 8.November am Kiosk oder unter www.planetsnow.de/kiosk (Preis: 6,50 Euro). Gibt es als E-Paper und Printausgabe!

