Neu: klettern 1 - 2017 – das ist drin

In der neuesten klettern gibt's wie immer eine fette Portion Kletternews, Klettergebiete, Produkt-Tests sowie Hintergrundwissen um besser zu klettern und ein paar echt gute Übungen, um Verletzungen zu vermeiden.

klettern 1 - 2017

Geniale Bilder, Tipps & Tricks, sehnsuchtweckende Bilder und Knowhow warten in der ersten Ausgabe für 2017 auf euch!

Die wichtigsten Themen auf einen Blick:

Großes Interview mit Adam Ondra zur Dawn Wall

Kletterziele: Finale Ligure, Ostbayern und neue Routen an der Großen Zinne, im Rätikon und Wetterstein

Test: 11 Klettergurte im Vergleich

Eisklettern in Südtirol

Übungen zur Verletzungsvermeidung von Angy Eiter

Alexander Huber und Fabian Buhl in den Picos de Europa

Foto: klettern Das neue klettern Magazin.



klettern - mit Skitouren-Special

In der neuen klettern warten außerdem Geschenktipps für Kletterer und Boulderer, Angelika Reiner über ihre Leidenschaften Eis- und Mixedklettern, und ein Blick ins Buch von Martin Fickweiler: die schönsten großen Wände Europas als Fotoreportage... eine ordentliche Packung Fels, Eis und Plastik also, ab sofort am Kiosk!

Diesmal als Beilage zur klettern: das große Skitouren-Extra. Darin gibt's das Neueste um Ausrüstung, Safety und Equipment für Skitouren: geniale Tourentipps, den großen Ski-Test plus Schuhe und Bindungen, neues Equipment und natürlich auch ein Blick auf aktuelle Kleidung für Skitouren. Außerdem widmet sich das Skitouren-Extra dem Thema Risikomanagement und zeigt die neuesten LVS-Rucksäcke.

Inside klettern: auf dem Titel

Steil, ausgesetzt und bei schlechter Absicherung: Fabi Buhl und Alexander Huber während der ersten freien Begehung von Suenos de Invierno (8a) am Naranjo de Bulnes, Spanien. Foto von Heinz Zak.

Dein Thema ist nicht dabei? Ganz einfach: Schick uns einen Themenvorschlag! Sagt uns, was Ihr lesen wollt!

