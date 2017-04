Ab sofort liegt das Heft am Kiosk: Die neue klettern ist da! Darin gibt's Felsen fürs Frühjahr, Trainingstipps, Ausrüstungs-Knowhow und, und, und...

Die Topthemen in klettern 4 - 2017:

- Klettertraining: Mehr Fingerkraft mit diesen Übungen

- Frankenjura: Die besten Felsen mit Sonne

- Test: Hardshells für optimalen Wetterschutz

- Ernährung für Kletterer: richtig essen für mehr Power

- Bouldern in Österreich

- Praxistest: das neue Grigri von Petzl

- Topos: Nordalpen Tipps für Alpinrouten

Ob Kletterhalle, Boulderblock oder Berg, in der neuen klettern gibt es die richtige Mischung an Chalk und Gipfelglorie. Weitere Inhalte in der neuen klettern beschäftigen sich mit einem Boulderer, der allein in große Wände auszog, mit drei Belgiern, die 19 Tage in einer Wand verbrachten und nur für 15 Tage Proviant dabei hatten, mit Entdeckungen, die man in Arco noch tätigen kann sowie den Mädels, die gerade den Klettersport voran bringen. Ach ja, und warum Klettern im Frühjahr gefährlicher ist als im Herbst, erklären wir auch.

Foto: klettern Extrafrisch am Kiosk: klettern 4 - 2017.



Weitere Themen in klettern 4 - 2017

- Fabian Buhl: vom Sterne-Koch zum Solo-Kletterer

- Freie Begehung in Patagonien: Nico Favresse, Sean Villanueva und Siebe Vanhee

- Die besten Tipps fürs Klettern am Gardasee: So wird das lange Wochenende in Arco perfekt

- Sicherheitstipps: Was man im Frühjahr am Fels beachten sollte

- Starke Ladies: Margo Hayes, Mirit Heyden und Melissa Le Neve

Mehr: