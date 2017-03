klettern - neu! Das ist drin

Ab Mittwoch, den 8. März, liegt die neue klettern am Kiosk. Hier geben wir den Überblick, was drin ist.

Highlights in klettern 3-2017:

Kletterhelme im Test

Unfälle vermeiden: sicher Ablassen

Klettergebiete in Kroatien

Die Topfelsen der Schwäbischen Alb

Geologie für Kletterer: Felstypen erklärt

Auf den ersten Seiten zeigen wir faszinierende Bilder. Diesmal sind dies die Bilder von klettern-Lesern, die besten 11 aus unserem Fotowettbewerb gemeinsam mit Reel Rock.

Tipps zu Klettertraining und Ernährung

Auf den Seiten Training und Gesundheit schauen wir an, was die Forschung zum Thema Chalkgebrauch herausgefunden hat, wie sich Klettererfinger an die Belastung anpassen, und wie Fingertraining am stärksten macht. Im Fokus außerdem: Schultergesundheit und Ernährung.

Im Interview gibt's diesmal die Boulderqueen Shauna Coxsey. Nach ihrer wahnsinnig erfolgreichen letzten Saison musste sich Shauna einer Schulter-Operation unterziehen. Im Gespräch erzählt sie, wie sie damit umgegangen ist und was als nächstes ansteht.

Kletterziele und Ausrüstung

Für den nächsten Urlaub liefern wir mit Felszielen an der Adria genügend Inspiration: wir präsentieren 35 Gebiete in Kroatien allein. Und diesmal noch auf der Fels-Speisekarte: Ibiza. Jawohl - auf der Balearen-Insel lässt sich nicht nur tüchtig feiern, sondern coole Felsen gibt es dort auch.

Bouldern wie in Fontainebleau, nur mit mehr Sonne? Das geht in Annot in der Provence. Wir stellen das gemütliche Bouldergebiet in Südfrankreich vor.

Die aktuellsten Kletterhelme haben wir für euch unter die Lupe genommen und bieten einen gründlichen Überblick über die Stärken und Schwächen der geläufigen Helm-Modelle.

Foto: Magazin klettern klettern Ausgabe 3 - 2017.



Weitere Themen in klettern 3-2017

Testival: Deuter Gravity Motion Rucksack und Boulder Chalkbag

Will Gadd: Eisklettern in Japan

Neue Boulderhallen in D / A / CH

Der Fingerspezialist Klaus Isele im Interview

Nalle Hukkataival über "The Project"

Die wichtigsten News von der ISPO

Im Winter an den Drei Zinnen





