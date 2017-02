Auf der internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode (kurz: ISPO) wird jährlich die neueste Ausrüstung für Outdoor, Ski und Action Sports für die Wintersaison 2017/2018 vorgestellt.

Bei der ISPO liegt der Fokus zwar auf Wintersport, doch auch die Alpin-Ausrüster zeigen ihre neueste Ausrüstung fürs Bergsteigen und Eisklettern. In den Fotostrecken zeigen wir die Highlights; zum einen die mit dem ISPO-Award prämierten Produkte, zum anderen die spannendsten Teile in Sachen Equipment (siehe Fotostrecke oben) und zum anderen in Sachen Bekleidung (siehe Fotostrecke unten).

Die auf der ISPO prämierten Neuheiten:

Neue Sportbekleidung für die nächste Saison: