Foto-Wettbewerb: jetzt abstimmen!

Bis 31. Dezember 2016 lief der große Foto-Wettbewerb "Deine Route. Dein Moment. Festhalten" von klettern und der Reel Rock Tour. Gesucht haben wir euer schönstes Kletterbild, ob am Fels, in der Halle, beim Bouldern oder Alpinklettern: Euren Moment!

Wir sind überwältigt, wie viele tolle Bilder und super Geschichten uns erreicht haben. Dem entsprechend schwer ist es uns gefallen, aus den hunderten Einsendungen die besten herauszusuchen, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.

In der Fotostrecke unten zeigen wir die besten 77 Bilder, und sagen ein fettes DANKESCHÖN an alle Teilnehmer! Auch an die, deren Bilder es jetzt nicht in die Auswahl geschafft haben - es waren so viele tolle Bilder dabei, und tolle Geschichten! Ihr seid großartig!

Preis fürs beste Bild

Dem Gewinnerbild winkt eine Doppelseite im klettern-Magazin! Wir sind gespannt!

Plus: ein geniales Berg-Wochenende - siehe unten.

Foto: Berglodge Berglodge.



Die Preise

1. Preis: 2 Übernachtungen für 2 Personen in der Berglodge Säuling oder Alpspitze: Luxus-Urlaub in den Bergen - plus eine Doppelseite im Magazin klettern (voraussichtlich Ausgabe 6 - 2017)!

Lodge Säuling: Aus der rustikal-exklusiven Lodge bleibt der Blick an der markanten Pyramide des 2.047 Meter hohen Säulings hängen. Doch neben dem Wahrzeichen der Ammergauer Alpen schieben sich eine unendliche Zahl an Bergkronen ins Blickfeld. Oder:

Lodge Alpspitze: Appartement im Allgäu; die vier Lodges verfügen über einen offenen Kamin, eine Sauna aus Zirbenholz mit Panoramafenster und einen eigenen Quellbrunnen, aus dem frisches Bergquellwasser fließt.

Info unter www.berglodge.de Wert: 780 Euro

Die Doppelseite in klettern wird vom Siegerbild und der dazugehörigen Geschichte gestaltet - die Veröffentlichung im Magazin klettern im Sommer 2017 wartet auf euch!

Foto: Weber Weber Q-1200 Grill.



2. Preis: Weber Grill und ein klettern-Abo

Der Weber Q-1200 Grill in 'maroon' ist die neueste Farbvariante des kleinen Weber Gasgrills. Seine größte Stärke ist die hohe Mobilität. Mit 11 Kilogramm Gewicht ist er sehr leicht und mit nur 66 cm Breite bei eingeklappten Seitentischen nimmt er wenig Platz weg. Damit ist er ideal fürs Grillen auf dem Balkon und auch beim Picknick und auf Reisen. Trotzdem bietet der Weber Q-1200 Gasgrill maroon viel Platz fürs Grillgut.

Info unter www.webergrill.de Wert: 350 Euro

Foto: Deuter Deuter Rucksack Pace.



3. und 4. Preis: je ein Deuter Rucksack und ein klettern-Abo

Deuter Pace 30 und 28SL: Besonders leichter Rucksack mit 30 Liter Volumen für Skirennen oder alpinen Touren; ohne überflüssiges Gewicht oder unnützen Firlefanz. Mehr Info unter www.deuter.com Wert: je 110 Euro.

Foto: Red Chili Red Chili Equipment.



5. - 7. Preis: Equipment von Red Chili und je ein klettern-Abo

5. Preis: 1 x Red Chili - Tiki - Shorts (Men) + 1 x Red Chili - Chili - Cap Wert: 100 Euro

www.redchiliclimbing.com/en/tiki

6. Preis: Kiona Funktionstop + 1 x Red Chili - Chili - Cap Wert: 76 Euro

www.redchiliclimbing.com/products/kiona

7. Preis: Red Chili Heat Up + 1 x Red Chili - Boulder Chalkbag "Boulder Bag" Wert: 55 Euro

www.redchiliclimbing.com/products/boulder-bag

Foto: Petzl Petzl Equipment.



8. - 11. Platz: Petzl Equipment und je ein klettern-Abo

8. Platz: 1 x Petzl Bug, Kletterrucksack in orange Info unter www.petzl.com/de/bug Wert: 55 Euro

9. Platz: 1 x Petzl Bug, Kletterrucksack in grau Info unter www.petzl.com/de/bug Wert: 55 Euro

10. Platz: 1 x Petzl Connect Adjust, Selbstsicherung fürs Klettern, inkl. Karabiner Spirit SL Info unter www.petzl.com/de/adjust Wert: 55 Euro

11. Platz: 1 x zwei Spirit Expresschlingen Mehr Info unter www.petzl.com/de/spirit Wert: 40 Euro

