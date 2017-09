Die neue klettern ist da - und das ist drin

Die Klettercoaches Dicki Korb und Patrick Matros über aktuelle Trends im Krafttraining, die besten Klettertipps fürs Basler Jura, ein Überblick über die besten Trainingsgeräte für daheim, und natürlich Reisetipps für Kletterer - all das gibt's in der neuen klettern.

Seit dem 13. September liegt es am Kiosk, das neue klettern-Heft.

In der Fotostrecke zeigen wir schon einmal die Trainingsgeräte - weitere Details gibt es im neuen klettern-Heft.

Nichts mehr verpassen und coole Prämien absahnen: klettern jetzt abonnieren

Foto: Arno Dejaco | Vertical Life Chris Sharma gehört zu den fünf prominenten Erschließern, denen wir Fragen rund ums Entwickeln von Routen und Bouldern gestellt haben.



klettern 7 - 2017 – die Themen:

- Klettern in Leonidio: Sinter und Sonne auf dem Peloponnes

- Yoga für Kletterer hilft Körper und Geist; so gelingt der Einstieg

- Bouldern in Südtirol: Die besten Gebiete

- Was Sharma & Co antreibt: Erstbegeher im Gespräch

- Alpinklettern im Herbst: Super Gneis rund um die Sewenhütte

- Standplatzbau: schnell vorankommen mit der Reihenschaltung

- Scharfes Ende: Bergsteigen mit Grizzly-Besuch

- Special EOFT

Info: klettern jetzt auch als E-Paper